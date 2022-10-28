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Радимов объяснил, почему Зиньковский не смог закрепиться в «Зените-2»

Радимов объяснил, почему Зиньковский не смог закрепиться в «Зените-2»
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Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, почему полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский не сумел проявить себя в Санкт-Петербурге.

«Почему у Зиньковского не получилось закрепиться даже в «Зените-2»? У нас до сих пор отличные отношения, иногда переписываемся, тепло общаемся при встрече.

Антон провёл у нас всего полгода, мы тогда играли в Первой лиге. На левом фланге полузащиты играли парни, которые были постарше. В первой части сезона Зиньковский выходил на замену. В перерыве поговорили: «Зин, ты можешь остаться и играть, но не факт, что много. Может быть, четыре-пять полных матчей до конца сезона. Можешь вернуться в «Чертаново» во Вторую лигу и играть постоянно. Поверь, рано или поздно ты дорастёшь до хорошего уровня».

Слава богу, что мы его отпустили. Всегда было понятно, что Зиньковский – очень талантливый игрок, но у нас он находился бы в условиях конкуренции. В «Чертаново» он стал лидером.

Грущу, когда вижу Зиньковского в футболке «Спартака»? Не факт, что он играл бы в «Зените» даже сейчас. Считаю, абсолютно правильно сделали, что отпустили Антона в «Чертаново». Для всех», — цитирует Радимова Sports.ru.

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