Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Оренбург — Факел. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Корнеев рассказал, почему покинул «Монако» в 2020 году

Корнеев рассказал, почему покинул «Монако» в 2020 году
Комментарии

Экс-руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев рассказал, почему покинул клуб французской Лиги 1 в 2020 году.

«На бумаге я возглавлял селекционный отдел, но по факту моя сфера деятельности была значительно шире, включая комплектование и управление не только «Монако», но и бельгийским «Серкль Брюгге». А в 2020 году клуб решил взять нового спортивного директора, которому дал неограниченную власть в принятии решений. В тот год из «Монако» ушли девять человек, включая доктора топ-уровня и сильнейшего дата-специалиста», – сказал Корнеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Игорь Корнеев занимал также пост спортивного директора в «Зените» и «Локомотиве».

Полностью интервью с Игорем Корнеевым читайте на «Чемпионате»:

«Захаряна «Челси» предложил я». Интервью с бывшим спортивным директором «Зенита» и «Локо» «Захаряна «Челси» предложил я». Интервью с бывшим спортивным директором «Зенита» и «Локо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022