Корнеев рассказал, почему покинул «Монако» в 2020 году

Экс-руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев рассказал, почему покинул клуб французской Лиги 1 в 2020 году.
«На бумаге я возглавлял селекционный отдел, но по факту моя сфера деятельности была значительно шире, включая комплектование и управление не только «Монако», но и бельгийским «Серкль Брюгге». А в 2020 году клуб решил взять нового спортивного директора, которому дал неограниченную власть в принятии решений. В тот год из «Монако» ушли девять человек, включая доктора топ-уровня и сильнейшего дата-специалиста», – сказал Корнеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Игорь Корнеев занимал также пост спортивного директора в «Зените» и «Локомотиве».
Полностью интервью с Игорем Корнеевым читайте на «Чемпионате»:
- 28 октября 2022
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