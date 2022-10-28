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Бушманов: Черчесов — один из лучших тренеров России. В сборную же просто так не приглашают

Бушманов: Черчесов — один из лучших тренеров России. В сборную же просто так не приглашают
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Бывший российский футболист Евгений Бушманов прокомментировал выход венгерского «Ференцвароша», главным тренером которого является россиянин Станислав Черчесов, в плей-офф Лиги Европы за тур до завершения группового этапа.

«Выход «Ференцвароша» под руководством Черчесова в плей-офф еврокубков даёт понять, что российская тренерская школа существует. Черчесов — давно один из лучших тренеров России. В сборную же просто так не приглашают», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Ференцварош» в последнем туре группового этапа Лиги Европы встретится с турецким «Трабзонспором» в четверг, 3 ноября. Начало матча — в 20:45 мск. В первой встрече команда Черчесова одержала победу со счётом 3:2.

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