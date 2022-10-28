Вячеслав Колосков: Черчесов — один из лучших тренеров европейского футбола

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выход венгерского «Ференцвароша», главным тренером которого является россиянин Станислав Черчесов, в плей-офф Лиги Европы за тур до завершения группового этапа.
«Не удивился, что «Ференцварош» под руководством Черчесова добился такого результата. Было видно, что команда квалифицированная, имеет свой почерк и очень хороших футболистов. То, что клуб впервые за 47 лет вышел в плей-офф еврокубков — заслуга не только команды, но и Черчесова.
Черчесов — один из лучших тренеров европейского футбола. Ранее добивался успехов в Польше, а теперь — в Венгрии. Лучший тренер России? Сейчас он не имеет никакого отношения к России. Как мне кажется, звать его лучшим российским тренером не очень корректно. Он представитель нашей школы, но лучшим тренером России быть не может потому, что он здесь не работает», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 28 октября 2022
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