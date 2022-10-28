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Арсен Захарян рассказал, как переписывался с Гризманном и Кварацхелией

Арсен Захарян рассказал, как переписывался с Гризманном и Кварацхелией
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал о переписке с форвардом «Атлетико» Антуаном Гризманном и грузинским футболистом «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

«Гризманн играет в Football Manager, где купил мою карточку. Купил и купил, не думал, что он мне напишет. Он написал «Привет, как дела?» и выразил слова поддержки, что следит за мной.

Кто мне ещё писал, кроме Фабрицио Романо и Гризманна? Сейчас только Хвича. Мы друг друга знали, но так не общались, но когда он перешёл в «Наполи», мы списались. Я был инициатором. Я тогда смотрел «Ливерпуль» – «Наполи», он зафеерил там, и я ответил ему», — сказал Захарян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне 19-летний россиянин провёл 17 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав пять результативных передач.

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