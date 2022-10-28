Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Таджикистана
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Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдёт 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Матч начнётся в 18:00 мск. Ранее сообщалось, что подопечные Валерия Карпина могут в товарищеской игре встретиться с сборной Узбекистана. Также появлялась информация о том, что сборная России может встретиться с командами Ирана и Боснии и Герцеговины. Бывший президент Боснии поддержал идею проведения игры.
Напомним, ФИФА отстранила сборную России от жеребьёвки чемпионата Европы 2024 года, а также исключила из Лиги наций. В последнем матче Россия оказалась сильнее соперников из Киргизии (2:1).
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