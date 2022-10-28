Топ-11 звёзд РПЛ с заканчивающимися контрактами. В списке даже вратарь сборной России!

До конца сезона ещё далеко, однако руководителям клубов РПЛ уже сейчас нужно решать вопрос с продлением контрактов игроков, чьи соглашения истекают летом 2023-го. Таких футболистов в чемпионате России достаточно большое количество. В январе будущего года они смогут подписывать предварительные контракты с другими клубами. Давайте попробуем составить символическую сборную потенциальных свободных агентов. Для нашего текста мы выбрали 11 самых интересных фигур – одного голкипера и десять полевых игроков. Добавим, что в этой подборке не будет футболистов, у которых в договоре прописана возможность продления контракта на год по инициативе клуба – например, Михаила Кержакова из «Зенита» и Эрика Бикфалви из «Урала».

Матвей Сафонов, «Краснодар»

Матвей Сафонов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возможно, вы удивитесь, но открывает этот список основной голкипер сборной России! Воспитанник «Краснодара» до сих пор не продлил соглашение с родным клубом. Transfermarkt оценивает Сафонова в € 16 млн, и с трудом верится, что Матвей уйдёт свободным агентом, не дав Сергею Галицкому заработать на своём трансфере. Понятно, что подписать 23-летнего вратаря хотел бы «Зенит», да и в Европе у Сафонова наверняка есть хорошие варианты. Тем не менее, по словам главного тренера «быков» Александра Сторожука, Матвей не уйдёт из «Краснодара», даже «если его будут выгонять».

Вячеслав Караваев, «Зенит»

Вячеслав Караваев Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Ещё один основной игрок сборной России, чьё будущее пока не определено, – правый защитник «Зенита». По игре к Караваеву вопросов нет никаких: он один из немногих российских футболистов, кто готов конкурировать даже с сильными легионерами. Переходил-то Вячеслав в петербургский клуб, напомним, из голландского «Витесса». Появлялась информация, что руководство сине-бело-голубых предложило Караваеву новый контракт. Вот только сам Вячеслав признавался, что не оставил мечту вернуться в Европу, а ведь ему уже 27. Когда, если не сейчас?

Деян Ловрен, «Зенит»

Деян Ловрен Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Зенит» ещё по ходу этого сезона продлил контракты с ключевыми легионерами, а капитан петербургской команды по-прежнему работает по старому договору, заключённому до лета 2023-го. Есть сомнения, что чемпионы России предложат Ловрену новое соглашение, по крайней мере, на тех условиях, которые понравятся самому хорвату. Деяну уже 33 года, и он не идеал надёжности даже в РПЛ. При этом после ЧМ-2022 Ловрен может окончательно потерять мотивацию, поскольку давно удовлетворил все амбиции – и спортивные, и финансовые. «Зенит» наверняка ищет нового центрального защитника.

Дмитрий Баринов, «Локомотив»

Дмитрий Баринов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотив» тоже может потерять капитана, однако в этом случае инициатива вряд ли будет исходить от самого клуба. Баринов остаётся важной фигурой для красно-зелёных, закрывает благодаря своему универсализму разные позиции – центрхава и центрального защитника. Очевидно, Дмитрия не устраивает происходящее с командой: его амбиции связаны с борьбой за чемпионство, а не за выживание. Вообще, Баринов не скрывает, что хотел бы уехать в топ-лигу Европы, но в текущей политической ситуации это почти невозможно. Впрочем, агент опорника «Локо» говорил и о Турции как подходящем маршруте.

Георгий Щенников, ЦСКА

Георгий Щенников Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Вся карьера Щенникова прошла в ЦСКА. Воспитанник клуба выиграл с красно-синими три чемпионских титула, три Кубка России и четыре Суперкубка. Сыграл за армейцев уже 364 матча. Было бы вполне естественно, если бы Георгий и завязал с профессиональным футболом именно в ЦСКА. Однако в сентябре появилась новость о нежелании руководства московского клуба продлевать контракт с 31-летним защитником. Сейчас Щенникова не назовёшь игроком основы армейцев. В нынешнем сезоне он принял участие только в трёх матчах – дважды выходил в РПЛ и один раз в Кубке России. Пропустил 50 дней из-за травмы.

Александр Черников, «Краснодар»

Александр Черников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Список воспитанников «Краснодара», до сих пор не подписавших новый договор с клубом, продолжает 22-летний Черников. Один из самых суровых опорников российского чемпионата, заработавший 13 жёлтых карточек и четыре удаления в 37 матчах РПЛ, в данный момент залечивает мышечную травму. Есть время подумать о будущем и обсудить следующий контракт с «Краснодаром». Можно не сомневаться, что Галицкий сохранит Александра в команде, если тот не будет выдвигать неадекватные финансовые требования. Владелец «быков» признавался: он не променяет Черникова, Сафонова и Эдуарда Сперцяна на легионеров.

Далер Кузяев, «Зенит»

Далер Кузяев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Два года назад полузащитник сборной России пытался уехать из «Зенита» в Европу свободным агентом, но не получил более-менее достойных предложений и продлил контракт с сине-бело-голубыми. По условиям договора «Зенит» был готов отпустить Кузяева за разумные деньги. Но, видимо, Далер, даже будучи игроком национальной команды, ничего не нашёл за рубежом. Теперь, когда Кузяеву почти 30 лет, можно рассчитывать разве что на не топовый турецкий вариант, как у Оздоева. Хотя хавбек переживает едва ли не лучший период в карьере. «Зенит» готовит новый контракт для Далера, который тот наверняка примет.

Алексей Ионов, «Краснодар»

Алексей Ионов Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

В последнем турнирном матче сборной России Ионов был игроком основы, как и Сафонов с Караваевым и Бариновым. Но после отстранения нашей национальной команды от международных соревнований вингер «Краснодара», видимо, закончил выступления в сборной. Валерий Карпин не вызывает игроков 30+, а у Алексея этот плюс уже довольно серьёзный – в феврале ему исполнится 34. Сегодня главная цель Ионова – продление контракта с краснодарским клубом. Для этого нужна как минимум хорошая результативность в РПЛ. У вингера 2+1 в 13 матчах, а в двух последних турах он попадал в запас. Похоже на тревожный звонок.

Кристиан Нобоа, «Сочи»

Кристиан Нобоа Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Эквадорский полузащитник – символ «Сочи». Нобоа выдал феноменальный прошлый сезон, набрал 10+9 в 29 матчах и помог южанам занять второе место в РПЛ. В нынешнем сезоне, несмотря на критику за лишний вес, Кристиан забил девять мячей и сделал одну голевую передачу. В 37 лет он был востребован на трансферном рынке в межсезонье! Но «Сочи» не отпустил своего лидера ни в ЦСКА Владимира Федотова, ни в «Зенит». Следующим летом топ-клубы РПЛ, возможно, уже откажутся от подписания возрастного легионера. Продлить контракт, пожалуй, было бы оптимальным решением для «Сочи» и самого Нобоа.

Дмитрий Полоз, «Ростов»

Дмитрий Полоз Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

В «Ростове» Карпина у Полоза открылось второе дыхание. В нынешнем чемпионате форвард забил уже восемь мячей в 15 матчах чемпионата и Кубка России. Дмитрий может повторить или даже превзойти свой результат прошлого сезона, когда наколотил 14 мячей. При Карпине экс-игрок «Зенита» снова превратился в кандидата в сборную России, впрочем, и Полоз попадает под категорию 30+. Очевидно, что столь опытный, результативный игрок нужен «Ростову». Тем не менее Дмитрий до сих пор не продлил контракт с ростовским клубом. Зимой наверняка будут какие-то новости о будущем форварда.

Владимир Сычевой, «Оренбург»

Владимир Сычевой Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сычевой – главное открытие сезона РПЛ и одна из самых привлекательных фигур на зимнем трансферном рынке. После 14 туров чемпионата нападающий «Оренбурга» делит первое место в списке бомбардиров с Малкомом из «Зенита» и Квинси Промесом из «Спартака». Владимир забил 11 мячей, и только два из них – с пенальти. В «Оренбурге» сообщили, что работают над продлением контракта Сычевого, но лучший снайпер РПЛ может не торопиться с подписанием нового соглашения, а подождать до лета и изучить все предложения. Возможно, на нападающего обратит внимание даже «Зенит», где задумаются о поиске замены Кассьерре.