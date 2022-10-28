Завершивший в 28 лет карьеру Халид Кадыров попрощался с игроками «Ахмата»

Нападающий «Ахмата» Халид Кадыров, который недавно объявил о завершении карьеры, попрощался с игроками грозненского клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды. На данный момент футболисту 28 лет.
«На тренировке перед игрой с «Ростовом» с партнёрами попрощался Халид Кадыров, перешедший на работу в министерство спорта Республики Чечня. Он поблагодарил руководство, партнёров, тренерский штаб за совместную работу и поддержку, пожелал удачи. Команда также пожелала успехов Халиду и Абубакару Кадыровым на новом поприще», — говорится в сообщении.
Халид в текущем сезоне не провёл ни одного матча в рамках Российской Премьер-Лиги, однако один раз появился на поле в Фонбет Кубке России. В нём он не отметился результативными действиями. В один день с Халидом карьеру спортсмена завершил его брат Абубакар.
- 28 октября 2022
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