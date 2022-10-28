Нагельсман — о «Барселоне»: уверен, они отлично сыграют в Лиге Европы
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о «Барселоне», которую его команда дважды (2:0, 3:0) обыграла по ходу действующего розыгрыша Лиги чемпионов.
«У «Барселоны» есть команда с большим потенциалом на будущее, они уже хорошая команда. Уверен, они отлично сыграют в Лиге Европы», — приводит слова Нагельсмана Football Espana в «Твиттере».
Напомним, «Барселона» второй год подряд вылетает из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии группового этапа. Оба раза в соперниках сине-гранатовых была «Бавария». Теперь команда Хави сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.
Видеообзор. «Барселона» — «Атлетик» Б. Испанская Примера 2022/2023. 11-й тур:
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