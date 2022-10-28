Юрий Сёмин: команда Черчесова с Месси, Неймаром и Мбаппе играла бы в финале Лиги чемпионов

Российский тренер Юрий Сёмин высказался о наставнике «Ференцвароша» Станиславе Черчесове после выхода команды в плей-офф Лиги Европы.
«Черчесов давно доказал, что он тренер высокой квалификации. Сравнивать его не с кем, он уже достаточно зрелый специалист, который добивается соответствующего успеха в зависимости от того, с кем он работает. С Месси, Мбаппе и Неймаром его команда играла бы в финале Лиги чемпионов. Станислав Саламович — хороший российский тренер, который с каждым годом подтверждает свою высокую квалификацию. Поздравляю его с выходом в плей-офф Лиги Европы, он молодец», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
Напомним, Черчесов тренирует венгерскую команду с декабря 2021 года.
Станислав Черчесов тренируется со штангой, июнь 2022. Видеоролик:
- 28 октября 2022
-
22:05
-
22:03
-
22:00
-
21:40
-
21:39
-
21:32
-
21:25
-
21:09
-
21:03
-
20:53
-
20:45
-
20:44
-
20:37
-
20:30
-
20:28
-
20:23
-
20:15
-
20:15
-
20:05
-
20:03
-
19:50
-
19:50
-
19:36
-
19:30
-
19:29
-
19:21
-
19:19
-
19:15
-
19:00
-
18:57
-
18:55
-
18:48
-
18:40
-
18:38
-
18:31