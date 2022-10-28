Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин: команда Черчесова с Месси, Неймаром и Мбаппе играла бы в финале Лиги чемпионов

Юрий Сёмин: команда Черчесова с Месси, Неймаром и Мбаппе играла бы в финале Лиги чемпионов
Комментарии

Российский тренер Юрий Сёмин высказался о наставнике «Ференцвароша» Станиславе Черчесове после выхода команды в плей-офф Лиги Европы.

«Черчесов давно доказал, что он тренер высокой квалификации. Сравнивать его не с кем, он уже достаточно зрелый специалист, который добивается соответствующего успеха в зависимости от того, с кем он работает. С Месси, Мбаппе и Неймаром его команда играла бы в финале Лиги чемпионов. Станислав Саламович — хороший российский тренер, который с каждым годом подтверждает свою высокую квалификацию. Поздравляю его с выходом в плей-офф Лиги Европы, он молодец», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, Черчесов тренирует венгерскую команду с декабря 2021 года.

Черчесов вновь остановил Головина! А ещё добился исторического успеха в Европе Черчесов вновь остановил Головина! А ещё добился исторического успеха в Европе

Станислав Черчесов тренируется со штангой, июнь 2022. Видеоролик:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022