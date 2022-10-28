Юрген Клопп выступил в защиту нападающего Дарвина Нуньеса

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о нападающем команды Дарвине Нуньесе.

«Конечно, это масштабный шаг, но проблема не в том, что ему нужно слишком много времени, чтобы обосноваться или что-то в этом роде, есть разные ситуации для конкретных игроков. Дарвин приехал сюда после короткого перерыва летом, он не говорил ни слова по-английски. А когда ты, будучи молодым, приезжаешь в «Ливерпуль» — большой клуб… Для него это большой шаг, и он был дорогим и всё такое.



И вдруг ты играешь в первую игру, и все смотрят на тебя. Как будто вся местность тёмная и есть только один свет, и это прожектор на тебе. Это начало: шаг за шагом пытаться прийти в форму с новыми тренировками — с новыми, разными вещами на тренировках — с разными требованиями.

Если честно, несмотря на все эти вещи, его цифры невероятны. Если говорить о xG, то я уверен, что его xG тоже довольно высок. У него было несколько моментов, которые он упустил, но он тоже забивал. Он участвует во многих голевых моментах, во многих вещах. Шаги, которые он делает, действительно большие, и это автоматически означает, что он всё больше и больше приживается в клубе», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте.

Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса. Видеоролик: