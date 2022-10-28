«На поле был позор». Тренер «Факела» прокомментировал поражение в игре с «Оренбургом»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал разгромное поражение в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», который завершился со счётом 4:1 в пользу оренбургской команды.

«Неприятное для нас поражение. Естественно, мы рассчитывали на другой результат. Хотелось бы сразу извиниться перед болельщикам. То, что было на поле, — это позор. Мы не имеем права так играть. Мы понимаем, в чём проблема, и будем её решать», — сказал Пятибратов на послематчевой пресс-конференции.

Команда Марцела Лички занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Оренбуржцы набрали 22 очка в 15 играх. «Факел» располагается в зоне стыковых матчей — на 13-й строчке с 12 набранными очками.