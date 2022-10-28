Личка: сегодня выиграла команда, а не Сычевой и Химми Марин

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал победу в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (4:1).

«Отличные ощущения, потому что выиграли у агрессивного соперника. Наши ребята сегодня тоже показали свою сильную сторону, хорошо владели мячом, показали характер силовой борьбы, отвечали на агрессию, чего соперник не ожидал.



Я злился, когда Суслову не показали карточку. Я понимаю, что это мужской спорт. Но там было три ситуации, когда защитник бил по ногам, и на третью ему нужно было показать карточку.



Сегодня выиграла команда, а не Сычевой, не Химми Марин, не Мансилья, который забил с пенальти, мы выиграли вместе. Это очень важно», — сказал Личка на послематчевой пресс-конференции.