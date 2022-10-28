Личка: сегодня выиграла команда, а не Сычевой и Химми Марин
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал победу в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (4:1).
«Отличные ощущения, потому что выиграли у агрессивного соперника. Наши ребята сегодня тоже показали свою сильную сторону, хорошо владели мячом, показали характер силовой борьбы, отвечали на агрессию, чего соперник не ожидал.
Я злился, когда Суслову не показали карточку. Я понимаю, что это мужской спорт. Но там было три ситуации, когда защитник бил по ногам, и на третью ему нужно было показать карточку.
Сегодня выиграла команда, а не Сычевой, не Химми Марин, не Мансилья, который забил с пенальти, мы выиграли вместе. Это очень важно», — сказал Личка на послематчевой пресс-конференции.
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