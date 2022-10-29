Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Ростов. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» набрал 19 из 22 очков в домашних матчах. Больше только у «Зенита»

«Оренбург» набрал 19 из 22 очков в домашних матчах. Больше только у «Зенита»
Комментарии

«Оренбург» под руководством 45-летнего чешского специалиста Марцела Лички продолжает демонстрировать феноменальную форму в домашних встречах в текущем сезоне.

Накануне «Оренбург» разгромил на стадионе «Газовик» воронежский «Факел», одержав уже шестую победу на домашнем поле в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Если учитывать только домашние матчи, то «Оренбург» является второй командой чемпионата по этому показателю, набрав 19 из 22 очков. Больше – только в активе санкт-петербургского «Зенита» (21 очко из 36).

В общей турнирной таблице подопечные Лички занимают восьмое место. В следующем туре «Оренбург» откроет второй круг соревнований выездной игрой с подмосковными «Химками», которые занимают предпоследнее место в таблице.

Статистика Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
Новость по теме
Тренер «Оренбурга» Личка: я вообще скромный, ногами на земле. Мы — новички, получаем опыт

«Оренбург» показал, как реконструирует стадион.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022