«Оренбург» набрал 19 из 22 очков в домашних матчах. Больше только у «Зенита»

«Оренбург» под руководством 45-летнего чешского специалиста Марцела Лички продолжает демонстрировать феноменальную форму в домашних встречах в текущем сезоне.

Накануне «Оренбург» разгромил на стадионе «Газовик» воронежский «Факел», одержав уже шестую победу на домашнем поле в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Если учитывать только домашние матчи, то «Оренбург» является второй командой чемпионата по этому показателю, набрав 19 из 22 очков. Больше – только в активе санкт-петербургского «Зенита» (21 очко из 36).

В общей турнирной таблице подопечные Лички занимают восьмое место. В следующем туре «Оренбург» откроет второй круг соревнований выездной игрой с подмосковными «Химками», которые занимают предпоследнее место в таблице.

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