Тренер «Оренбурга» Личка: я вообще скромный, ногами на земле. Мы — новички, получаем опыт

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка после победы в матче 15-го тура РПЛ с «Факелом» прокомментировал первую половину пути в чемпионате.



«Если бы кто-то раньше сказал, что после 15 матчей мы будем иметь 22 очка, я бы сразу попросил бумагу и подписал, согласился бы. Семь побед – неплохо для нас. Да, хотелось бы на две-три ничьих больше. Но я не ругаюсь. Я вообще скромный – ногами на земле. Знаю, что «Оренбург» – новичок, учимся через матчи, набираемся опыта Премьер-Лиги.



Такие команды, как «Ростов», «Зенит», «Спартак», ЦСКА, тот же «Локомотив», который сейчас внизу – это всё клубы с большим опытом, с большим бюджетом. Но мы стараемся работать, пробуем радовать наших болельщиков и, конечно, самих себя», – сказал Личка на пресс-конференции.



«Оренбург» провёл 15 игр из 30: у него по семь побед и поражений, а также одна ничья. В турнирной таблице команда занимает промежуточное восьмое место. Опередить её после этого тура может «Сочи», если обыграет «Урал».