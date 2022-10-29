Газзаев желает Черчесову дойти с «Ференцварошем» до финала Лиги Европы

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на выход венгерского «Ференцвароша», который возглавляет российский наставник Станислав Черчесов, в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой».
«Поздравляю Станислава с выходом в 1/8 финала, в плей-офф Лиги Европы. Это достойный результат, достигнутый в очень непростой борьбе. «Монако», «Трабзонспор», «Црвена Звезда» – сильные соперники, с которыми непросто играть.
Российский тренерский штаб во главе с Черчесовым занял первое место в группе и в очередной раз показал свой высокий уровень. Желаю Станиславу дойти в этом турнире до решающего матча», – приводит слова Газзаева «Матч ТВ».
Отметим, что Газзаев в сезоне-2004/05 выигрывал этот же трофей с ЦСКА. Тогда турнир назывался Кубок УЕФА, сейчас – Лига Европы. Финал состоялся 18 мая 2005 года в Лиссабоне, где армейцы со счётом 3:1 благодаря голам Алексея Березуцкого, Юрия Жиркова и Вагнера Лава обыграли «Спортинг».
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