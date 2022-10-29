Александр Григорян рассказал о сорвавшихся переговорах с «Араратом»

Бывший главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян объяснил, почему сорвались его переговоры с «Араратом».
«Отвечу коротко. Ереванский «Арарат» для любого армянина во всём мире, который хоть как‑то связан с футболом, это священные слова. И не только для людей моего поколения и старше, но и для тех, кто гораздо младше. Но то, что я увидел своими глазами, что на сегодняшний день представляет собой мой любимый ереванский «Арарат», меня абсолютно не устроило. Потому что для меня это очень серьёзно, это не просто возглавить какой‑то клуб — для меня это больше, чем обычный клуб. Я просто разочарован. И у меня только один вопрос возник.
В том состоянии, в котором сегодня находится «Арарат», включая всё без исключения — условия тренировок, наличие экипировки, наличие полноценных контрактов, отношение к клубу и всё‑всё‑всё, возникает большой вопрос: «А нужен ли владельцу сегодняшнего ереванского «Арарата» этот клуб и является ли это словосочетание для него таким же священным, как для нас — всех армян, которые знают, что вкладывают в эти слова — «Арарат» (Ереван)?»
Меня там не устроило ничего, я просто глубоко разочарован тем, в каком состоянии находится клуб и какое к нему отношение. Собственно говоря, я просто собрал вещи и уехал», – приводит слова Григоряна «Матч ТВ».
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