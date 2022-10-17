Александр Григорян покинул пост главного тренера женской команды ЦСКА

Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение расторгнуто по взаимному согласию сторон.

Новым наставником ЖФК ЦСКА стал Максим Зиновьев, ранее уже возглавлявший команду.

Напомним, Григорян стал главным тренером женской команды ЦСКА в 2021 году. Ранее специалист работал в женских командах «Надежда», «Лада», «Звезда-2005» и других клубах, а также возглавлял мужские футбольные команды.

В нынешнем розыгрыше женской Суперлиги ЦСКА вышел в плей-офф, а чемпионом страны досрочно стала женская команда санкт-петербургского «Зенита». Для футболисток сине-бело-голубых это первая победа в турнире. До этого максимальным достижением петербургских футболисток были бронзовые медали.