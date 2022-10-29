Быстров: Марин должен накрыть «поляну» для Сычевого за забитый гол

Известный бывший футболист Владимир Быстров прокомментировал момент в матче «Оренбурга» и воронежского «Факела» с участием нападающего Владимира Сычевого и полузащитника Химми Марина.
«Добивание Марина? Тут всё зависит от личности футболиста. Если ты уверен, что мяч залетает, должен его просто сопроводить и оставить. Ругать Химми, конечно, не нужно. Ругать никого нельзя. Это личные отношения игроков в команде. Просто автор гола должен накрыть «поляну» для Сычевого.
На поле сложно ориентироваться. Мне кажется, достаточно было времени у автора гола, чтобы понять — не так близко соперник. Я бы ждал до последнего. Если бы защитник успевал, забивал бы. А так постарался бы оставить мяч, который залетает в ворота», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».
Вчера, 28 октября, в матче 15-го тура РПЛ, в котором «Оренбург» встречался с «Факелом» (4:1), Марин добил мяч в пустые ворота после удара пяткой Сычевого.
- 29 октября 2022
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