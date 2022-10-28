Игрок «Оренбурга» Марин отобрал у Сычевого гол пяткой в ворота «Факела»

Сегодня, 28 октября, проходит матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Факелом». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
На 44-й минуте полузащитник хозяев Химми Марин забил гол. Лукас Вера сделал пас в штрафную, Владимир Сычевой принял мяч спиной к воротам и пробил пяткой. Мяч был готов закатиться за линию ворот, но Марин украл гол у партнёра, добив в упор при отыгранном вратаре.
За минуту до этого Марин открыл счёт в противостоянии. Андрей Малых выполнил подачу на дальний угол вратарской, откуда Марин головой переправил мяч в ближний угол ворот. Хозяева занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Марцела Лички набрала 19 очков в 14 играх. «Факел» располагается на 13-й строчке с 12 набранными очками.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
- 28 октября 2022
-
19:00
-
18:57
-
18:55
-
18:48
-
18:40
-
18:38
-
18:31
-
18:31
-
18:16
-
18:15
-
17:58
-
17:57
-
17:52
-
17:50
-
17:39
-
17:30
-
17:25
-
17:24
-
17:22
-
17:19
-
17:14
-
17:03
-
16:55
-
16:55
-
16:49
-
16:44
-
16:39
-
16:33
-
16:32
-
16:24
-
16:15
-
16:00
-
15:51
-
15:47
-
15:45