Игрок «Оренбурга» Марин отобрал у Сычевого гол пяткой в ворота «Факела»

Сегодня, 28 октября, проходит матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Факелом». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

На 44-й минуте полузащитник хозяев Химми Марин забил гол. Лукас Вера сделал пас в штрафную, Владимир Сычевой принял мяч спиной к воротам и пробил пяткой. Мяч был готов закатиться за линию ворот, но Марин украл гол у партнёра, добив в упор при отыгранном вратаре.

За минуту до этого Марин открыл счёт в противостоянии. Андрей Малых выполнил подачу на дальний угол вратарской, откуда Марин головой переправил мяч в ближний угол ворот. Хозяева занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Марцела Лички набрала 19 очков в 14 играх. «Факел» располагается на 13-й строчке с 12 набранными очками.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.