«Динамо» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 29 октября, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Динамо» сыграет с подмосковными «Химками». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Химки».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). В роли резервного рефери выступит Андрей Фисенко (Владивосток).
«Динамо» набрало 23 очка в 14 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (9) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (36).
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