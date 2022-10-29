«Уверен, ей тут понравится». Педриньо рассказал, что планирует перевезти маму в Москву

Нападающий московского «Локомотива» Педро Габриэл рассказал, как чувствует себя в России.

«В России я себя чувствую в безопасности. Но я каждый день общаюсь с мамой, и она всё ещё за меня переживает — ведь её сын в чужой стране. Думаю, это скоро пройдёт, потому что в следующем году я планирую перевезти её в Москву. Уверен, ей тут понравится.



У вас в стране меня реально всё устраивает. Единственный момент, который меня расстроил, — уход с российского рынка мировых брендов, таких как Nike и Zara. Об этом мне рассказал Гиля (Маринато Гильерме. — Прим. «Чемпионата»). Плюс не может не огорчать исключение российских клубов из еврокубков. Но я очень надеюсь, что ситуация скоро стабилизируется и российский спорт вернут на мировую арену. Хочется, чтобы моя мечта играть в еврокубках осуществилась именно в «Локомотиве».



Россия — европейская страна. Она очень сильно отличается от Бразилии. Во-первых, уровень жизни в России выше, чем в Бразилии. Но тут всё и намного дороже. Плюс здесь другая архитектура, другие причёски у людей, другая одежда. Одно из первых, что бросилось в глаза, — пробки. В Москве ситуация с трафиком даже хуже, чем в Сан-Паулу. Водить машину в Москве — стресс», — приводит слова Габриэла Sport24.

Бразильский футболист перешёл в «Локомотив» этим летом из клуба «РБ Брагантино».