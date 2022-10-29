Сычевой: будем разговаривать с Марином. Естественно, на повышенных тонах

Нападающий футбольного клуба «Оренбург» Владимир Сычевой прокомментировал момент в матче с воронежским «Факелом» с участием одноклубника Химми Марина.

«Насколько непривычно уходить без гола? Всё в жизни бывает, поэтому… Обидно. Но Марин неправ, что отобрал у меня гол. Будем разговаривать с ним. На повышенных? Естественно, как без этого», — сказал Сычевой в видео в телеграм-канале журналиста Тимура Журавеля.

Марин забил гол, добив катящийся после удара Сычевого пяткой в ворота мяч, тем самым лишив своего одноклубника возможности стать единоличным лидером гонки бомбардиров Российской Премьер-Лиги. На счету Сычевого 11 голов, столько же – у нападающего «Зенита» Малкома и форварда «Спартака» Промеса.