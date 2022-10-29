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Фото: реакция Владимира Сычевого на украденный гол Марина

Фото: реакция Владимира Сычевого на украденный гол Марина
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Во время матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и воронежским «Факелом» (4:1) произошёл инцидент с участием футболистов оренбургского клуба нападающего Владимира Сычевого и полузащитника Химми Марина.

На 44-й минуте Владимир Сычевой принял мяч спиной к воротам и пробил пяткой. Мяч был готов закатиться за линию ворот, но Марин добил его, хотя вратарь «Факела» уже не мог помешать голу. В официальном телеграм-канале журналиста Тимура Журавеля появилось видео, на котором видна реакция российского форварда на такой поступок одноклубника.

Сычевой пнул штангу ворот гостей, а затем отмахнулся рукой, демонстративно не празднуя гол вместе с партнёром. Забитый мяч мог сделать нападающего «Оренбурга» единоличным лидером гонки бомбардиров РПЛ.

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