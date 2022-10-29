Валерий Газзаев объяснил, как «Локомотиву» выйти из кризиса

Известный российский футбольный тренер Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.

«Предпочтение отдаю ЦСКА не только из-за турнирного положения. К великому сожалению, «Локомотив» находится в разобранном состоянии: ничего хорошего нет — поражения за поражениями. Внутреннее и психологическое состояние команды очень тяжёлое. Клуб всегда боролся только за высокие места и большие победы, а сейчас находится в зоне вылета.



Для выхода из кризиса важно поднять внутренний эмоциональный тонус команды. Вроде бы и набор игроков хороший, но нет командных действий — ничего нет. Это след, который оставил немецкий иностранный легион, который работал в «Локомотиве», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.