«Молодцы!» Гогниев — игрокам «Химок» после 1:6 от «Динамо»
Поделиться
Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал выступление команды в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским «Динамо» (1:6).
«Ребята молодцы!» — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, на 35-й минуте встречи Гогниев заменил полузащитника «Химок» Дениса Глушакова. После замены игрок убежал в раздевалку. Гогниев матерился ему вслед, крича: «Домой! Домой!» Позже, в перерыве Гогниев был удалён.
Московское «Динамо» набрало 26 очков и поднялось на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Химки» (9) — на 15-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны «Зенит» (36).
Комментарии
- 29 октября 2022
-
16:27
-
16:26
-
16:24
-
16:20
-
16:19
-
16:18
-
16:04
-
16:00
-
15:57
-
15:53
-
15:35
-
15:25
-
15:14
-
15:04
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:48
-
14:39
-
14:35
-
14:29
-
14:11
-
14:02
-
13:49
-
13:46
-
13:40
-
13:38
-
13:30
-
13:12
-
13:10
-
13:05
-
12:44
-
12:41
-
12:36
-
12:30
Партнерский контент