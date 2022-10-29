«Молодцы!» Гогниев — игрокам «Химок» после 1:6 от «Динамо»

Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал выступление команды в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским «Динамо» (1:6).

«Ребята молодцы!» — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, на 35-й минуте встречи Гогниев заменил полузащитника «Химок» Дениса Глушакова. После замены игрок убежал в раздевалку. Гогниев матерился ему вслед, крича: «Домой! Домой!» Позже, в перерыве Гогниев был удалён.

Московское «Динамо» набрало 26 очков и поднялось на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Химки» (9) — на 15-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны «Зенит» (36).