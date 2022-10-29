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Славиша Йоканович раскритиковал качество газона на стадионе «Динамо»

Славиша Йоканович раскритиковал качество газона на стадионе «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о состоянии поля на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» после матча с «Химками» (6:1) в 15-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Поле действительно в плохом состоянии. Но у меня был опыт игры на полях с худшим качеством. Надеюсь, за эти 14 дней до матча с ЦСКА поле станет лучше», – передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Бело-голубые после победы над «Химками» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда Йокановича набрала 26 очков после 15 матчей. В 16-м туре РПЛ «Динамо» в выездном матче встретится с «Ростовом» 6 ноября. Следующий домашний матч динамовцы проведут с ЦСКА 13 ноября.

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