Йоканович объяснил замену Захаряна в матче «Динамо» — «Химки»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович после матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Химками» (6:1) высказался об изменениях в составе.
«У Фернандеса проблемы с задней части бедра. Арсен Захарян не очень хорошо себя чувствовал, у него проблемы с пищеварением. У меня выпало два человека из средней линии, поэтому пришлось поставить туда Диего Лаксальта. Он хорошо справился со своей работой. Приняли решение поменять всех игроков атаки. У нас удачно складываются матчи, исходя из всех замен, что мы делаем. Это глоток воздуха. Это то, что хромало у нас с начала сезона», – передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Химки» (9) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (36).
- 29 октября 2022
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