«Челси» уступает «Брайтону» на выезде 0:3, забив два мяча в свои ворота

Сегодня, 29 октября, проходит матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Брайтон энд Хоув Альбион» принимает на своём поле лондонский «Челси». По окончании первой половины встречи хозяева обыгрывают столичную команду со счётом 3:0.

Сначала на пятой минуте отличился вингер «чаек» Леандро Троссард, ассистировал ему Каору Митома. Менее чем через 10 минут «Челси» пропустил ещё один — в этот раз из-за автогола полузащитника Рубена Лофтус-Чика. На 42-й минуте синие вновь забили в свои ворота — теперь это сделал центральный защитник Трево Чалоба.

«Челси» занимает пятое место турнирной таблицы чемпионата, набрав 21 очко. Столько же у «Ньюкасла», но «сороки» находятся выше из-за разницы забитых и пропущенных мячей. «Брайтон» располагается на девятой строчке, у команды 15 очков.

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