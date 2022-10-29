Добровинский: Тюкавин — талантливейший человек. Должен немного подрасти и стать Смоловым
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Адвокат и болельщик московского «Динамо» Александр Добровинский высказался об игре Константина Тюкавина после матча с «Химками» (6:1) в 15-м туре Российской Премьер-Лиги. В этой встрече на счету нападающего забитый мяч.
«Тюкавин вышел во всех матчах. Тренер считает, что Смолов для начала интереснее. У Тюкавина есть одна проблема — его быстро могут взять в оборону. Смолов чуть разнообразнее.
Тюкавин — талантливейший человек. Он должен немного подрасти и стать Смоловым. Может ли Тюкавин обидеться и уйти из клуба? Жалко будет. Это всё разговоры между ними. Не хотелось бы, чтобы он уходил», — передаёт слова Добровинского корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
В следующем туре «Динамо» предстоит матч с «Ростовом» в гостях.
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