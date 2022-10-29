Главный врач ЦСКА сообщил, что Кучаев пропустит матч с «Локомотивом»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов перед дерби с «Локомотивом» рассказал о состоянии травмированных игроков армейской команды. Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 29 октября, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Неделя перед дерби не может быть простой. Бруно Фукс находится в заявке на матч с «Локомотивом», при необходимости он готов помочь команде. Игорь Дивеев будет присутствовать на скамейке, он пока не может играть, но ЦСКА – семейная команда, Игорь своим настроем поможет ребятам. К сожалению, сегодня и в следующей игре не сможет помочь ЦСКА Константин Кучаев, он начал тренировки в общей группе, но имеются определённые проблемы с мышцами, которые не позволяют рассчитывать на него в ближайшее время, о сроках восстановления Кучаева будем вас информировать», — сказал Безуглов в видео в телеграм-канале ЦСКА.