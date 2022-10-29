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Гол на 91-й минуте принёс «Штутгарту» победу над «Аугсбургом»

Гол на 91-й минуте принёс «Штутгарту» победу над «Аугсбургом»
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Сегодня, 29 октября, состоялись матчи 12-го тура немецкой Бундеслиги. В первой «Вольфсбург» на своём поле принимал «Бохум», а в параллельной «Аугсбург» гостил у «Штутгарта».

«Вольфсбург» не испытал каких-либо проблем с «Бохумом». Сначала хозяева забили на 27-й минуте благодаря усилиям Феликса Нмечи. Через восемь минут «Вольфсбург» забил снова — в этот раз отличился Ридле Баку. На 58-й минуте Феликс Нмеча довёл счёт до разгрома, оформив дубль. На 80-й минуте Йонас Винд установил итоговый результат матча — 4:0 в пользу футболистов хозяев.

Германия - Бундеслига. 12-й тур
29 октября 2022, суббота. 16:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
4 : 0
Бохум
Бохум
1:0 Нмеча – 27'   2:0 Баку – 35'   3:0 Нмеча – 58'   4:0 Винд – 80'

В другой встрече «Штутгарт» неудачно начал домашний матч с «Аугсбургом». Хозяева пропустили уже на четвёртой минуте встречи — гол забил Флорин Нидерлехнер. На 15-й минуте «швабы» сравняли благодаря усилиям Серу Гирасси. На последних минут матча Вальдемар Антон принёс победу «Штутгарту» — 2:1.

Германия - Бундеслига. 12-й тур
29 октября 2022, суббота. 16:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
2 : 1
Аугсбург
Аугсбург
0:1 Нидерлехнер – 4'   1:1 Гирасси – 15'   2:1 Антон – 90+1'
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