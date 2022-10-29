Гол на 91-й минуте принёс «Штутгарту» победу над «Аугсбургом»

Сегодня, 29 октября, состоялись матчи 12-го тура немецкой Бундеслиги. В первой «Вольфсбург» на своём поле принимал «Бохум», а в параллельной «Аугсбург» гостил у «Штутгарта».
«Вольфсбург» не испытал каких-либо проблем с «Бохумом». Сначала хозяева забили на 27-й минуте благодаря усилиям Феликса Нмечи. Через восемь минут «Вольфсбург» забил снова — в этот раз отличился Ридле Баку. На 58-й минуте Феликс Нмеча довёл счёт до разгрома, оформив дубль. На 80-й минуте Йонас Винд установил итоговый результат матча — 4:0 в пользу футболистов хозяев.
В другой встрече «Штутгарт» неудачно начал домашний матч с «Аугсбургом». Хозяева пропустили уже на четвёртой минуте встречи — гол забил Флорин Нидерлехнер. На 15-й минуте «швабы» сравняли благодаря усилиям Серу Гирасси. На последних минут матча Вальдемар Антон принёс победу «Штутгарту» — 2:1.
- 29 октября 2022
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