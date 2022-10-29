«Тоттенхэм» вырвал победу у «Борнмута» в концовке, проигрывая 0:2 по ходу матча

Сегодня, 29 октября, состоялся матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Виталити — Дин Корт». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск.

«Вишенки» забили свой первый мяч в середине первого тайма — отличился Киффер Мур после передачи Маркуса Таверньера. На 50-й минуте Мур увеличил преимущество хозяев и оформил дубль, ассистировал ему Адам Смит. Через семь минут «Тоттенхэм» сумел сократить отставание благодаря голу Райана Сесеньона, результативную передачу отдал Пьер-Эмиль Хёйбьерг. На 73-й минуте Бен Дэвис сравнял счёт в этой встрече, пас ему отдал Сон Хын Мин. На 92-й минуте Родриго Бентанкур принёс победу «Тоттенхэму» — 3:2.