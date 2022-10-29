Женский «Зенит» уступил «Локомотиву» в последнем туре Суперлиги

Сегодня, 29 октября, состоялся заключительный матч женской Суперлиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимал московский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Смена». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск.

Хозяева пропустили быстрый мяч уже на 11-й минуте матча, когда футболистка «Локомотива» Анна Беломытцева уверенно реализовала 11-метровый удар. На 39-й минуте санкт-петербургская команда осталась в меньшинстве, когда Анастасия Поздеева получила вторую жёлтую карточку в матче и покинула поле (первый «горчичник» она заработала на 16-й минуте). В оставшиеся минуты «Зенит» не сумел переломить ход встречи и впервые потерпел поражение по ходу закончившегося сезона — 0:1.

Поражение никак не изменило итоговый расклад чемпионата, потому что «Зенит» обеспечил себе золотые медали ещё в прошлом туре, набрав 34 очка. «Локомотив» остаётся на третьей позиции, у команды 28 очков.