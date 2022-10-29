Владимир Федотов объяснил, почему ЦСКА не мог одержать победу в четырёх матчах подряд

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победы в дерби с «Локомотивом» оценил важность этого результата для своей команды. Для армейцев эта победа стала первой в пяти матчах.



«Хочу поздравить всех — закончился первый круг, промежуточный этап. Рабочая и трудовая победа. Серия ничейных результатов была, мы доминировали в этих играх, но не могли развить преимущество. Накопилось статическое электричество, которое витало в команде, не позволяло показывать более открытый футбол, более раскрепощённый. Нам нужно показывать более уверенную игру», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Единственный гол в игре на 22-й минуте забил парагвайский легионер ЦСКА Хесус Медина.