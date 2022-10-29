Владимир Федотов оценил первую часть сезона для ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победы в дерби с «Локомотивом» (1:0) оценил первую половину сезона для армейской команды.

«15 туров? Были моменты, когда в потенциально победных играх нам не хватило пресловутой реализации, хотя моментов хватало. Добавьте ещё одну победу к тому количеству очков, которые есть сейчас, ситуация была бы другой.



Что делать с карточками игрокам за эмоции? Заглянуть в регламент и выплатить штраф.

Я уже однажды попался на провокацию и получил по заслугам. Теперь я успокаиваюсь», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Единственный гол в матче забил парагвайский легионер ЦСКА Хесус Медина. ЦСКА набрал 29 очков и уступает лидеру Российской Премьер-Лиги — «Зениту» — семь очков. При этом питерский клуб имеет матч в запасе.