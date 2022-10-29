Владимир Федотов оценил первую часть сезона для ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победы в дерби с «Локомотивом» (1:0) оценил первую половину сезона для армейской команды.
«15 туров? Были моменты, когда в потенциально победных играх нам не хватило пресловутой реализации, хотя моментов хватало. Добавьте ещё одну победу к тому количеству очков, которые есть сейчас, ситуация была бы другой.
Что делать с карточками игрокам за эмоции? Заглянуть в регламент и выплатить штраф.
Я уже однажды попался на провокацию и получил по заслугам. Теперь я успокаиваюсь», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Единственный гол в матче забил парагвайский легионер ЦСКА Хесус Медина. ЦСКА набрал 29 очков и уступает лидеру Российской Премьер-Лиги — «Зениту» — семь очков. При этом питерский клуб имеет матч в запасе.
- 29 октября 2022
-
22:34
-
22:34
-
22:27
-
22:26
-
22:20
-
22:17
-
22:14
-
22:11
-
22:10
-
21:58
-
21:58
-
21:53
-
21:50
-
21:49
-
21:45
-
21:45
-
21:40
-
21:36
-
21:33
-
21:32
-
21:29
-
21:28
-
21:25
-
21:22
-
21:19
-
21:08
-
20:59
-
20:54
-
20:50
-
20:30
-
20:28
-
20:15
-
20:03
-
20:00
-
19:56