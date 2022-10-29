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Владимир Федотов: хочу поблагодарить игроков ЦСКА за горячее сердце. Огромный респект

Владимир Федотов: хочу поблагодарить игроков ЦСКА за горячее сердце. Огромный респект
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о важности игры в обороне, а также поблагодарил болельщиков армейцев за их поддержку в матче с «Локомотивом» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Прессинг-действия подрастают нашей команды. Буквально вчера у тен Хага спросили, виден ли прогресс команды. Он дал понять, что до игроков дошло, что обороняться должна вся команда. Это веяния современного футбола, нужно заполнять зоны.

Хочу поблагодарить команду за вовлечение в процесс, горячее сердце. Нашим парням огромный респект», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче между ЦСКА и «Локомотивом» победу одержала армейская команда со счётом 1:0. Благодаря этому подопечные Владимира Федотова набрали 29 очков и поднялись на третью строчку турнирной таблицы чемпионата.

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