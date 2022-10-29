Полузащитник ЦСКА Медина: чувствую себя лучше, когда Карраскаль на поле

Парагвайский легионер ЦСКА Хесус Медина после победы над «Локомотивом» (1:0) высказался о своём партнёре по команде Хорхе Карраскале. Единственный гол в матче Медина забил после передачи колумбийца.



«Чувствую себя лучше, когда Карраскаль на поле. Мы с ним практически с января вместе — прибыли почти в одно время. У нас очень хорошие взаимоотношения: прекрасно друг друга понимаем как на поле, так и за его пределами. Поддержка друг друга помогает нам. Я стараюсь смотреть — где Карраскаль, чтобы отдать ему передачу. У него аналогичная ситуация — отдаёт передачи мне.



Но это не значит, что я играю лишь с Карраскалем: отдаю пасы Чалову и других партнёрам по команде. Но с Хорхе у нас действительно очень хорошие взаимоотношения», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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