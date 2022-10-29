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Дмитрий Сенников — о «Локомотиве»: проигрывать «Динамо» было не так обидно, как ЦСКА

Дмитрий Сенников — о «Локомотиве»: проигрывать «Динамо» было не так обидно, как ЦСКА
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал поражение московской команды в матче с ЦСКА со счётом 0:1, а также вспомнил о поражении железнодорожников «Динамо» (1:3).

«Локомотив» достаточно хорошо выглядел, если сравнивать с прошлым матчем. У «Динамо» было более значимое преимущество и заслуженная победа. С ЦСКА же «Локомотив» мог реализовать свои моменты. Видно, что команда немножко прибавляет, но пока не хватает чего-то для результативных действий. Как мне кажется, чуть сегодня не хватило кондиций. Хотя у ЦСКА была не лучшая оборона — играл молодой Лукин. Можно было пользоваться.

Заслуженная ли победа ЦСКА? Не сказал бы, что было явное преимущество армейцев. Обидно, потому что на своём поле «Локомотив» мог получше сыграть.

Проигрывать «Динамо» было не так обидно, как ЦСКА. Были шансы, можно было дожимать. Игра удавалась, но где-то неточные передачи… Как и не смогли реализовать свои моменты. В эпизоде с пропущенным голом пустили игрока на дальней штанге. На мой взгляд, Тикнизян не доглядел за оппонентом — дали спокойно подать. Обидно так проигрывать», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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