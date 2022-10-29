Гол Медины и удаление Ушакова — в видеообзоре матча «Локомотива» и ЦСКА

Сегодня, 29 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве проходил матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. В московском дерби встречались «Локомотив» и ЦСКА. Финальный свисток Артёма Любимова зафиксировал победу гостей c минимальным счётом 1:0.
На 22-й минуте точный удар удался полузащитнику ЦСКА Хесусу Медине: Иван Обляков пробил из-за пределов штрафной, но попал в защитника. Армейцы забрали подбор, Хорхе Карраскаль мягко навесил во вратарскую — Медина набежал и головой переправил мяч в сетку. На 89-й минуте отличился Егор Ушаков, но мяч футболиста ЦСКА был отменён после просмотра VAR за фол в атаке. В концовке матча Ушаков получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
ЦСКА набрал 29 очков и промежуточно поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (12) — 14-й.
- 29 октября 2022
-
22:34
-
22:34
-
22:27
-
22:26
-
22:20
-
22:17
-
22:14
-
22:11
-
22:10
-
21:58
-
21:58
-
21:53
-
21:50
-
21:49
-
21:45
-
21:45
-
21:40
-
21:36
-
21:33
-
21:32
-
21:29
-
21:28
-
21:25
-
21:22
-
21:19
-
21:08
-
20:59
-
20:54
-
20:50
-
20:30
-
20:28
-
20:15
-
20:03
-
20:00
-
19:56