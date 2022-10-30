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«Марсель» упустил победу над «Страсбургом», ведя в счёте 2:0

«Марсель» упустил победу над «Страсбургом», ведя в счёте 2:0
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Завершился матч 13-го тура французской Лиги 1, в котором «Страсбург» на арене «Стад де ла Мено» принимал «Марсель». Финальный свисток Рудди Буке зафиксировал ничейный результат – 2:2.

Первый гол в матче был забит на восьмой минуте: Бамба Дьенг воспользовался точным пасом Пау Лопеса. На 35-й минуте гости упрочили преимущество: Жонатан Клосс сделал передачу на Иссу Каборе, который нанёс точный удар по воротам соперника. Хозяева сумели отыграть один мяч на 76-й минуте – точный удар на счету Лебо Мотибы. В компенсированные к основному времени матча минуты Кевин Гамейро сумел принести «Страсбургу» ничью – 2:2.

«Марсель» набрал 24 очка и сравнялся по этому показателю с «Ренном», который располагается на четвёртом месте. У «Страсбурга» — 10 очков и 16-я позиция.

Франция - Лига 1. 13-й тур
29 октября 2022, суббота. 22:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
2 : 2
Марсель
Марсель
0:1 Дьенг – 8'   0:2 Каборе – 35'   1:2 Мотиба – 76'   2:2 Гамейро – 90+2'
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