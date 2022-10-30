«Ливерпуль» потерпел первое домашнее поражение с марта 2021 года

Вчера, 29 октября, состоялся матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» дома уступил «Лидс Юнайтед» со счётом 1:2. Это стало первым поражением для подопечных Юргена Клоппа на «Энфилде» с 7 марта 2021 года, сообщает статистический портал Opts Sport. Тогда «Ливерпуль» дома уступил «Вулверхэмптону» со счётом 0:1.

Мерсисайдцы не терпели домашних поражений на протяжении 29 матчей. За это время команда Клоппа сумела одержать 22 победы, а также семь раз сыграть вничью.

«Ливерпуль» по окончании матча с «Лидсом» остался на девятой позиции турнирной таблицы чемпионата, имея в активе 16 очков. В следующем туре команда встретится с лондонским «Тоттенхэмом». Матч пройдёт в воскресенье, 6 ноября.

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