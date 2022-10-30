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Тренер «Локомотива» рассказал, почему Баринов играет центрального защитника

Тренер «Локомотива» рассказал, почему Баринов играет центрального защитника
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Исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Андрей Фёдоров после матча с ЦСКА ответил на вопрос, почему полузащитник Дмитрий Баринов сейчас играет в центре обороны.

«После первых игр мне этот вопрос уже задавали. Гильерме вернулся в ворота, а Баринов — в оборону, чтобы у нас было больше организации и подсказа сзади. Всё-таки мы очень много пропускали», – приводит слова Фёдорова официальный сайт железнодорожников.

«Локомотив» 29 октября потерпел поражение на своём поле от московского ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ. Единственный гол на «РЖД Арене» был забит на 22-й минуте. Три очка армейцам принёс точный удар парагвайца Хесуса Медины. Армейцы располагаются в топ-четвёрке, имея 29 очков наряду с «Ростовом» и «Спартаком», а «Локомотив» занимает 14-е место с 12 очками.

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