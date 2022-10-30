Федотов процитировал тен Хага, отвечая на вопрос о работе Карраскаля на оборону

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после победы над «Локомотивом» ответил на вопрос, как он оценивает оборонительные действия Хорхе Карраскаля.



«Прессинг-действия подрастают. Тренер «Манчестер Юнайтед» на вопрос, видит ли он прогресс команды, ответил: «До игроков дошло, что обороняться должна вся команда». Это веяние современного футбола. Мы с вами прекрасно видим, что он может это делать очень хорошо – и оказывать правильное давление, и забирать мячи. Это путь любого футболиста, чтобы встать на новую ступень развития», – приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.



29 октября армейцы благодаря голу Хесуса Медины в первом тайме со счётом 1:0 победили «Локомотив» на «РЖД Арене». Команда Федотова набрала три очка после серии из трёх ничьих (с «Динамо», «Спартаком» и «Оренбургом») и имеет 29 очков, наряду с «Ростовом» и «Спартаком». Лидирует в РПЛ с 36 очками «Зенит».

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