Федотов процитировал тен Хага, отвечая на вопрос о работе Карраскаля на оборону

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после победы над «Локомотивом» ответил на вопрос, как он оценивает оборонительные действия Хорхе Карраскаля.
«Прессинг-действия подрастают. Тренер «Манчестер Юнайтед» на вопрос, видит ли он прогресс команды, ответил: «До игроков дошло, что обороняться должна вся команда». Это веяние современного футбола. Мы с вами прекрасно видим, что он может это делать очень хорошо – и оказывать правильное давление, и забирать мячи. Это путь любого футболиста, чтобы встать на новую ступень развития», – приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.
29 октября армейцы благодаря голу Хесуса Медины в первом тайме со счётом 1:0 победили «Локомотив» на «РЖД Арене». Команда Федотова набрала три очка после серии из трёх ничьих (с «Динамо», «Спартаком» и «Оренбургом») и имеет 29 очков, наряду с «Ростовом» и «Спартаком». Лидирует в РПЛ с 36 очками «Зенит».
- 30 октября 2022
-
03:04
-
02:56
-
02:36
-
02:32
-
01:40
-
01:38
-
01:24
-
01:00
-
00:39
-
00:20
-
00:10
-
00:03
-
00:01
-
00:00
- 29 октября 2022
-
23:59
-
23:42
-
23:40
-
23:35
-
23:25
-
23:24
-
23:09
-
23:05
-
23:00
-
22:55
-
22:48
-
22:43
-
22:41
-
22:38
-
22:34
-
22:34
-
22:27
-
22:26
-
22:20
-
22:17
-
22:14