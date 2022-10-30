Рулевой «Крыльев Советов» рассказал, почему Ломаев перестал попадать в стартовый состав

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил, почему основной голкипер клуба Иван Ломаев перестал появляться в стартовом составе. Последние три матча команды место в рамке занимал 23-летний Богдан Овсянников. Ломаев попал на скамейку запасных после поражения от «Спартака» в матче 12-го тура РПЛ (2:5).

«У нас долгое время в воротах играл Ломаев. Сейчас надо было провести ротацию и работу над ошибками. Всё-таки у нас в команде не один вратарь, а несколько. Поэтому последние встречи играл Богдан Овсянников. За это время Ломаев чуть-чуть приболел. Но на последний матч в Екатеринбург он прилетал уже здоровым.



Ломаев трезво оценивает свои возможности, что он может или не может сделать. Ваня имеет свой определённый, достаточно агрессивный стиль игры. В матче со «Спартаком» мы много пропустили, но не все голы были из-за ошибок Ломаева. К тому же в прошлом году у нас так же несколько матчей играл Овсянников. Так что не стоит все вешать на Ломаева. Вратарская позиция у нас хорошо укомплектована», — цитирует Осинькина «РБ Спорт».

Клуб из Самары занимает на данный момент 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 14 очков.