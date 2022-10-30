«Крылья Советов» в конце декабря могут провести дополнительный сбор

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что самарская команда может провести дополнительный сбор в конце декабря, если сезон в чемпионате России и Фонбет Кубке России уйдёт на зимнюю паузу в середине ноября.
«Официальной информации, когда заканчивается первая часть сезона, нет. Если мы должны заканчивать в конце ноября, тогда уже будем собираться после Нового года. Но этот вопрос ещё открыт, а заниматься им конкретно не можем, потому что нам пока не обозначали сроки. Если бы мы закончили играть 15-16-го числа, скорее всего, провели бы втягивающий сбор в конце декабря», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».
«Крылья Советов» сегодня, 30 октября, сыграют с «Пари НН». По нынешнему расписанию самарская команда последний матч перед зимней паузой проведёт 18 ноября (с «Факелом» в Кубке).
- 30 октября 2022
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