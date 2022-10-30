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Виктор Булатов — о матче «Спартака» и «Торпедо»: красно-белым придётся трудно

Виктор Булатов — о матче «Спартака» и «Торпедо»: красно-белым придётся трудно
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Бывший игрок московского «Спартака» Виктор Булатов поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые примут «Торпедо». Игра состоится сегодня, 30 октября. Начало – в 16:30 мск. Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Думаю, что «Торпедо» точно сможет навязать борьбу. С приходом Талалаева автозаводцы перестали быть мальчиками для битья. В матчах с «Локомотивом» и «Ахматом» была равная игра, всё могло сложиться по-другому, реализуй торпедовцы свои моменты, которых было предостаточно. Талалаев привнёс в команду дисциплину и характер, он тренер с харизмой. «Торпедо» точно не будет заведомо аутсайдером и в чемпионате, и конкретно в игре со «Спартаком». Красно-белым придётся трудно», — приводит слова Булатова Metaratings.

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