Педро Габриэл — о бразильских ресторанах Москвы: не могу назвать это бразильской кухней

Нападающий московского «Локомотива» Педро Габриэл поделился мнением о бразильских ресторанах в Москве.

«В Москве есть бразильские рестораны, но то, что там подают, я не могу назвать бразильской кухней. Больше всего мне не хватает той еды, которую готовит моя мама. Ещё скучаю по своей невесте. Привык засыпать с ней в обнимку, мне этого не хватает. Думаю, перевезу её вместе с мамой», — приводит слова Габриэла Sport24.

Напомним, Габриэл стал игроком «Локомотива» в сентябре текущего года. Ранее футболист выступал за бразильские команды. В нынешнем сезоне 22-летний Габриэл принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

«Локомотив» в 15 матчах набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.