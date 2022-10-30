Тухель — о будущем: сейчас необходимо взять перерыв

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» и «Челси» Томас Тухель сообщил, что не планирует в ближайшее время возвращаться к работе.



«Я ещё не принял решение. Сейчас мне необходимо сделать перерыв. Некоторые клубы связывались с моим представителем, но мы договорились, что он не будет мне звонить в течение 18 дней, пока я нахожусь в Индии», — приводит слова Тухеля Sport Star.

Напомним, Тухель был уволен новым руководством лондонского «Челси» в сентябре, его должность занял Грэм Поттер. Ранее сообщалось, что Тухель может возглавить сборную Англии. Под руководством Тухеля лондонский «Челси» стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021, выиграл Суперкубок УЕФА (2021) и клубный чемпионат мира (2021).