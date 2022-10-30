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«Сочи» и «Урал» поделили очки в матче с двумя пенальти

«Сочи» и «Урал» поделили очки в матче с двумя пенальти
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Завершился матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» на стадионе «Фишт» принимал «Урал». Финальный свисток главного арбитра Антона Фролова зафиксировал ничейный результат — 2:2.

На 28-й минуте арбитр после видеопросмотра назначил пенальти: в штрафной уральцев мяч попал в руку Егору Филипенко. 11-метровый удар реализовал Кристиан Нобоа – хозяева вышли вперёд. Спустя три минуты счёт сравнял полузащитник екатеринбуржцев Юрий Газинский. На 72-й минуте встречи после обращения к VAR Антон Фролов назначил пенальти уже в ворота хозяев. Алексей Каштанов с 11-метровой отметки был точен. «Сочи» сумел быстро отыграться – на 76-й минуте голом отметился Мусса Сиссако. Итог — 2:2.

«Сочи» набрал 21 очко и остался на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (17) — 10-й.

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
30 октября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 2
Урал
Екатеринбург
1:0 Нобоа – 28' (пен)   1:1 Газинский – 31'   1:2 Каштанов – 73' (пен)   2:2 Сиссако – 76'
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